Cirò Marina, IntervisteLive di Alessandra Carelli diventa un programma televisivo: dal 2 agosto su RTI canale 12

Alessandra Carelli ideatrice e conduttrice della rubrica online “IntervisteLive”

Cirò Marina,

sabato 31 Luglio 2021.

In una terra martoriata come la Calabria, non è raro accendere I nostri televisori e ricevere brutte notizie. La cronaca è satura di efferate azioni, in campo socio-economico le speranze sono minime e dal punto di vista politico spesso riceviamo pesanti scossoni mediatici.

Ma c’è chi in questo nefasto contesto agisce con impegno per mostrarci anche l’altra faccia della medaglia.

Stiamo parlando della giovane e brillante giornalista Alessandra Carelli, studentessa diciottenne

appassionata appunto di giornalismo, che si dedica con ardente passione a mettere in luce le personalità positive calabresi.

E lo fa con un occhio innovativo e accattivante. Difatti, è ideatrice e conduttrice della rubrica online “IntervisteLive”, un format basato sull’intervistare personaggi calabresi (e non) di spicco, che si sono distinti in campo artistico, sociale, culturale o mediatico. Per citare solo alcuni nomi, Alessandra ha già intervistato figure come Erminio Sinni (grande cantautore e vincitore dell’ultima edizione di “The Voice Senior”, programma andato in onda su Rai 1), Angelo Greco (avvocato che possiede su You Tube un canale di oltre mezzo milione di iscritti, incentrato sul diritto e sulla spiegazione in maniera semplicistica delle leggi), Alessandro Lonetti (figura molto popolare fra i giovani e star del social Tik Tok, dove pubblica video umoristici confrontando gli stereotipi dell’Italia del Nord e di quella del Sud) e molti altri.

Durante le interviste, trasmesse in diretta sul suo profilo Istagram, Alessandra riesce sempre a sviscerare l’animo degli intervistati, ponendo l’accento sui loro aspetti professionali e umani e mettendo in mostra non solo la sua grande personalità, ma anche il suo impegno sociale e la sua contagiosa sensibilità.

Ma questo articolo non è solo un pretesto per dare informazioni su questa giovane e talentuosa giornalista. Ci sono importanti news riguardo il format IntervisteLive. Esso infatti andrà in onda in prima serata, alle ore 21:00 su RTI (canale 12 del digitale terrestre), a partire da giorno Lunedì 2 Agosto, con replica giorno Giovedì 5 Agosto alle ore 13:00.

Come sappiamo, la nota emittente televisiva crotonese, ha da sempre posto il proprio focus sull’esaltazione dell’identità regionale, aiutando I calabresi ad avere una visione più integrata della loro realtà sociale.

Un obiettivo, che di certo si sposa bene con le nobili aspirazioni di Alessandra, che da sempre ha incentrato la propria attività giornalistica sul lodare e far conoscere a tutti le realtà positive della sua terra.

Questa è senz’altro una notizia di grande rilevanza. Il vedere una personalità così giovane lanciarsi in un impegno così ardimentoso non può che farci aprire gli occhi, rendendo evidente come anche da una terra incolta, può nascere un bel fiore.

Pierpaolo Esposito

