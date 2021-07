Jacobs-show! Vince la batteria dei 100 in 9”94: è il nuovo record italiano. Anche Tortu in semifinale

Jacobs, è subito show! Vince la batteria dei 100 in 9”94: è il nuovo record italiano. Anche Tortu in semifinale Esordio col botto del velocista azzurro che passa in semifinale facendo segnare un crono super continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 31 Luglio 2021.

Jacobs, è subito show! Vince la batteria dei 100 in 9”94: è il nuovo record italiano. Anche Tortu in semifinale Esordio col botto del velocista azzurro che passa in semifinale facendo segnare un crono super

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA