Confagricoltura Crotone soddisfatta dall’intesa raggiunta su impulso dell’assessore Gallo, tra ambiti territoriali, caccia e dipartimento agricoltura

Prevedere il costo di abbattimento a carico della Regione Calabria, risponde alla richiesta da noi formulata all’ente Regione

Crotone,

mercoledì 11 Agosto 2021.

Tale richiesta scaturisce a margine dell’incontro tenutosi, presso la sede di Cirò Marina, tra selettori, agricoltori ed il rappresentante di Confagricoltura. Siamo convinti che, -afferma il Presidente Confagricoltura Crotone Diego Zurlo- sgravare dai costi i selettori, sia l’unico modo per incentivare gli abbattimenti.

Gli agricoltori del crotonese non possono più sopportare altri danni provocati da fauna selvatica.

Qualora le istituzioni nazionali dovessero tardare nel trovare.

Le adeguate soluzioni, diventerà non azzardato chiedere l’aiuto di uomini e mezzi dell’Esercito.

