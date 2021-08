Crotone, ritrovato dalla Polizia minorenne fuggito da una comunità

L’operazione si inserisce all’interno di una intensificata attività di controllo del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Calabria

La Redazione

Crotone,

mercoledì 11 Agosto 2021.

Lunedì 2 Agosto, gli agenti della Polfer, durante un servizio di controllo, hanno rintracciato nella stazione di Crotone, un minore straniero, che si era allontanato arbitrariamente dalla comunità a cui era stato affidato dopo essere sbarcato a Lampedusa il mese scorso. Il giovane, dopo essere stato opportunamente assistito, è stato accompagnato in una struttura di assistenza per minori, messa a disposizione di servizi sociali del comune di Crotone. L’operazione si inserisce all’interno di una intensificata attività di controllo del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Calabria che, nell’ultimo mese, grazie all’impiego di 943 pattuglie in stazione e 59 a bordo treno, ha consentito il controllo di 8.173 persone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA