Premio Aragona a Le Castella, il 18 agosto la 2^ edizione: massimo riserbo sui nomi

Premio Aragona, il 18 agosto la 2^ edizione: massimo riserbo sui nomi

Le Castella,

giovedì 12 Agosto 2021.

Premio aragona 2020

E’ tutto pronto per la seconda edizione del Premio Aragona che andrà in scena, il prossimo 18 agosto, nella splendida location del Castello Aragonese di Le Castella. La manifestazione, inserita nel programma estivo del Comune di Isola Capo Ruizzuto, continuerà il viaggio nel civismo, nell’accoglienza e nella solidarietà premiando chi si è distinto senza mai tirarsi indietro. Padrino dell’importante kermesse il maestro orafo Michele Affidato, che ha realizzato l’opera che sarà donata ai premiati di questa seconda edizione. La serata sarà condotta dal giornalista Francesco Oliverio, che come l’anno scorso avrà il compito di dirigere l’evento e far sentire gli ospiti a proprio agio. Nella prima edizione, tenutasi lo scorso anno, l’Amministrazione Comunale di Isola Capo Rizzuto ha premiato: Gaetano Grasso, presidente onorario della FAI, federazione delle associazioni antiracket e antiusura italiane; Mustafa El Aoudi, l’ambulante eroe, di origini marocchine, che nel 2018 ha salvato la vita ad una dottoressa dell’Ospedale civile di Crotone, aggredita da un uomo armato di cacciavite; Antonio Marziale, fondatore e Presidente dell’Osservatorio sui Diritti dei Minori; Antonio La Cava, il professore in pensione che gira la Basilicata a bordo del suo Bibliomotocarro; il questore di Palermo Renato Cortese, uomo che si è sempre contraddistinto per coraggio e dedizione, tanti arresti eccellenti, tra cui quelli di Giovanni Brusca e Bernardo Provenzano e, infine, tutti i sindaci d’Italia per l’impegno profuso durante la pandemia, un premio simbolico che è stato consegnato al primo cittadino della città ospitante, Maria Grazia Vittimberga. Sui premiati della seconda edizione vige il massimo riserbo, ma gli organizzatori fanno sapere che si tratta di personalità di primo piano e associazioni importanti che si sono distinte nei loro settori, in una serata che di certo non sarà scevra di sorprese e chiamerà a raccolta, nel borgo marinaro del Comune di Isola Capo Rizzuto, un grande cornice di pubblico.

