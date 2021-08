MINISTERO DELLA CULTURA – CONCORSO

La Redazione24

,

venerdì 13 Agosto 2021.

Disciplina del concorso pubblico per il reclutamento a tempo

indeterminato di cento unita’ di personale non dirigenziale

appartenenti alla seconda area funzionale, posizione economica F2,

nel profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza

e vigilanza, e della procedura selettiva per il reclutamento di

cinquanta unita’ di personale non dirigenziale appartenenti alla

seconda area funzionale, posizione economica F1, nel profilo

professionale di operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza.

(21E08982)

