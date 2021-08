Quattro giovani talenti calabresi nei primi posti nazionali del Concorso per Acconciatori

Grandi soddisfazioni per il Centro di Formazione Professionale S.C.A.M. di Cariati

Cariati,

mercoledì 18 Agosto 2021.

Il Centro di Formazione diretto dal consulente d’immagine Antonio Russo e da Nicoletta Poerio, membro della nazionale acconciatori Italiani.

Ben quattro dei nostri allievi sono riusciti a piazzarsi nei primi posti del CAMPIONATO ITALIANO ANAM ONLINE a livello NAZIONALE.

Per la prova COMMERCIAL SALON CUT i nostri giovani sono riusciti ad ottenere il TERZO POSTO con MINGRONE MARIA, il quarto posto con PORCO LUIGI e il sesto posto con SCIGLIANO ANTONIO.

Mentre per la prova TOTAL LOOK MAN OUTFIT, BOSSIO FRANCESCO ha ottenuto un settimo posto.

“Sono molto soddisfatto del risultato ottenuto, alla loro prima esperienza, da questi giovani talentuosi che hanno saputo farsi valere a livello nazionale, e c’è da considerare che tutti i partecipanti della nostra accademia sono rientrati nei primi 20 posti! Questo dimostra che quando si lavora con impegno e con metodo si ottengono grandi risultati ” queste le prime parole del direttore Antonio Russo.

“I ragazzi hanno lavorato e si sono impegnati con l’obiettivo di posizionarsi nei primi posti, mi sembra che sia andato molto bene e abbiamo ottenuto degli ottimi risultati, i ragazzi sono molto promettenti e sono certa che sentiremo spesso parlare di loro. Invito anche gli altri ragazzi della nostra accademia ad impegnarsi e studiare sempre di più perché in ognuno di loro vedo del grande potenziale” queste le parole di Nicoletta Poerio dopo l’ufficialità dei risultati.

Numerosi complimenti ci sono giunti dopo i risultati, anche dal presidente Lino Fabbian e di questo siamo molto lieti in quanto rafforza la nostra scuola e il nome di Cariati e di tutta la Calabria.

Un ringraziamento e tanti saluti vanno all’Anam Nazionale e a tutto il direttivo per l’ottima organizzazione e gestione di un evento così importante che per la prima volta è stata fatta online.

Un ringraziamento e tanti saluti vanno all'Anam Nazionale e a tutto il direttivo per l'ottima organizzazione e gestione di un evento così importante che per la prima volta è stata fatta online.

