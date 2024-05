Dal 26 aprile lo spazio antistante lo storico Castello ha un nuovo toponimo: “Piazza Castello, Avv. Salvatore Gallo”. La cerimonia, culminata nella svelatura della targa che intitola la Piazza a Salvatore Gallo, scomparso il 24 agosto 1998, ha visto la partecipazione del Prefetto di Crotone, Franca Ferraro, del Questore di Crotone Marco Giambra, del Commissario di Strongoli, Francesco Paolo D’Alessio, e del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Crotone, Caterina Marano. Presenti anche la famiglia Gallo con i suoi tre figli, Fabrizio, Teresa, Dionisio che hanno voluto ringraziare l’Amministrazione comunale e il Commissario D’Alessio, ed il Gruppo MASCI di Strongoli attraverso le parole della figlia. Con nota del 12 ottobre 2023 era stato il MASCI (movimento Adulti Scout d’Italia) di Strongoli a richiedere all’Ente l’intitolazione della Piazza. Richiesta accolta dal Commissario Straordinario di Strongoli Francesco P. D’Alessio ed approvata con Deliberazione n. 13 del 16/10/2023. L’Atto di intitolazione è stato motivato “per ricordare e onorare la sua figura, in quanto autore di numerosi libri dedicati alla storia del Comune di Strongoli, andandone così a valorizzare il ricco patrimonio storico e culturale, oltre ad aver svolto, per anni, un ruolo importante nell’amministrazione della giustizia”. “Non c’è futuro senza memoria – ha poi ricordato nel suo intervento il Commissario di Strongoli Francesco Paolo D’Alessio – è importante conoscere la storia di questa Città ma è anche importante ricordare quelle persone che hanno contribuito a far crescere questa comunità. E’ importante per i ragazzi di Strongoli coltivare la memoria storica perche possano attraverso questi esempi contribuire insieme a loro a far crescere ancor di più questa realtà”. Presente alla manifestazione la Comunità del MASCI di Strongoli, promotore dell’iniziativa che è intervenuta con il Magister Antonella Maria Parisi. Nel corso dell’evento si è data lettura di letti alcuni brani dai libri scritti dall’Avv. Salvatore Gallo a cura degli studenti del Liceo Scientifico di Strongoli; ed ancora la lettura di un testo di Saverio Romano “l’uomo, il giurista, lo storico” letto con voce narrante di Vincenzo Falcone e Carmelina Scida. L’inno d’Italia è stato invece eseguito dall’orchestra dell’Istituto Omnicomprensivo di Strongoli. All’evento hanno partecipato anche i parroci: Don Simone Scaramuzzino e Don Yamid Dallos.







Chi era l’Avv. Salvatore Gallo. Nato a Strongoli il 01.10.1928, dove ha sempre risieduto alla Via Zampone n. 14. Si è laureato in Giurisprudenza a Roma nel 1951. Il 26 settembre 1954 si sposa con Maria Concetta Famularo e dalla loro unione nascono quattro figli: Teresa, Dionisio, Fabrizio e Francesco.

Ha svolto fino alla metà degli anni 60 l’attività libero professionale, per poi reggere fino al 1982 la Pretura di Strongoli in qualità di magistrato. Ha ripreso quindi la libera professione fino al 1995, anno in cui ha assunto la carica di Giudice di Pace coordinatore di Strongoli. Nell’anno 1972, 1 novembre, fonda insieme ad altri soci la Pro Loco di Strongoli ricoprendone la carica di Presidente fino alla fine degli anni ’70. Più volte Presidente del premio nazionale Biagio Miraglia, di cui è stato il promotore.Componente di numerose Commissioni di premi letterari della Regione Calabria. Più volte premiato per le sue pubblicazioni.

I suoi testi: “Biagio Miraglia”, Lito-Ferraro, Cirò Marina, 1972; “Antero di Petelia”, Lito-Ferraro, Cirò Marina, 1976; “Mirti del mio colle”, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli, 1980; “Macalla e Petelia”, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli, 1984; “Vecchio campanile”, Fasano Editore, Cosenza, 1898; “Contributo alla conservazione del dialetto-terminologia, onomastica, toponomastica, detti e proverbi Strongoli”, Inedito, Strongoli, 1983; “La Casa del padre”, Indetito, Strongoli, 1991; “La Città di Strongoli fra cronaca e Storia”, Ed Comune di Strongoli, 1998.

Gianni LeRose