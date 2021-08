Non c’è Gigio? Ci pensa Maignan: il Milan ha un regista in più

Non c’è Gigio? Ci pensa Maignan: il Milan ha un regista in più Il gol della vittoria è nato da un lancio del neo portiere rossonero, che poi ha fatto il proprio dovere (due volte) anche fra i pali. E fino ad ora… non ha ancora preso un gol continua a leggere su La Gazzetta […]

La Redazione24

,

martedì 24 Agosto 2021.

