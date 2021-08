Leclerc approva: “Gestione corretta”. Sainz: “Punti così non vanno assegnati”

Spa, Leclerc approva: “Gestione corretta”. Sainz polemico: “Punti così non vanno assegnati”Charles dopo l’anomala gara in Belgio: “Con Sainz ho giocato a scacchi e ho vinto, almeno una vittoria oggi “. Carlos: “Dovevamo scendere in pista solo per valutare le condizioni della pista” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 29 Agosto 2021.

