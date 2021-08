Milan, da Tonali alla doppietta di Giroud: primo tempo da urlo!

La Redazione24

,

lunedì 30 Agosto 2021.

Milan, da Tonali alla doppietta di Giroud: 1° tempo da urlo!All’intervallo di Milan-Cagliari, i rossoneri sono in netto vantaggio dopo una prestazione dominante: in gol su punizione Sandro Tonali al 12′, poi Leao e doppietta di Olivier Giroud, tra cui un rigore al 43′. Finisce 4-1 a San Siro, in gol (sempre nel primo tempo) anche Deiola

