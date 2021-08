San Siro, la 9 e la prima gioia in rossonero: Giroud, tutto in una notte

San Siro, la 9 e la prima gioia in rossonero: Giroud, tutto in una notte Per il francese è stata una giornata di prime volte: il debutto al Meazza, il primo gol col Milan e in A: “La numero nove? Non sono superstizioso. E ora voglio giocare con Ibra” continua a leggere su La Gazzetta […]

La Redazione24

,

lunedì 30 Agosto 2021.

