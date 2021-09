Dimarco show! Sono i calci da fermo l’arma in più per l’Inter

La Redazione24

domenica 12 Settembre 2021.

Dimarco show! Sono i calci da fermo l’arma in più per l’InterL’esterno ha fatto un gol fantastico a Genova, ma non solo: solo Messi, per esempio, ha fatto meglio di Calhanoglu su punizione dal 2013…

