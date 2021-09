Cirò Marina, 700mila euro dalla Presidenza del consiglio dei Ministri per la rinascita dello Stadio comunale

A renderlo noto è il Sindaco del Comune di Cirò Marina, Sergio Ferrari

Cirò Marina,

mercoledì 15 Settembre 2021.

Lo sport come diritto fondamentale della persona, ma soprattutto dei più giovani.

Lo sport come vera palestra di vita e di crescita, come motore primario della società.

Lo sport sinonimo di rispetto e socialità.

Con questi presupposti, il giorno successivo all’insediamento della Giunta che ho l’onore di presiedere, abbiamo proceduto a produrre tutti gli atti necessari affinché la proposta messa in campo per partecipare al Bando “Sport e Periferie 2020” ottenesse il relativo placet e finanziamento.

Oggi è con enorme soddisfazione, non prima di voler riconoscere i meriti all’Assessore delegato Alfì, che possiamo dire: MISSIONE COMPIUTA. Aver ottenuto sul progetto presentato, un finanziamento di 700 mila euro (il massimo finanziabile) è insieme motivo di soddisfazione e speranza.

La soddisfazione per aver raggiunto un risultato insieme tecnico e politico, la speranza di poter riportare la struttura sportiva al valore (non solo affettivo) che merita, per chi ha dato e siamo certi continuerà a dare all’attività sportiva agonistica e non per la nostra Città.

Persuasi che l’unica ricetta per ottenere dei risultati, sono il lavoro e la determinazione necessari per raggiungerli, continueremo ad operare, affinché la nostra amata cittadina possa renderci orgogliosi.

https://www.sport.governo.it/it/notizie/online-la-graduatoria-del-bando-sport-e-periferie-2020/

GRADUATORIA http://www.sport.governo.it/media/2883/sport-e-periferie-2020-allegato-a_graduatoria-di-merito.pdf

