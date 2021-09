Cutro, Allacci abusivi alla rete idrica: denunciato amministratore di condominio

Controlli dei Carabinieri sugli allacci abusivi alla rete idrica nella Provincia di Crotone

Comunicato dei Carabinieri

Cutro,

mercoledì 15 Settembre 2021.

Prosegue da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Crotone , nella provincia, la campagna di controlli finalizzati a contrastare la piaga dei furti d’acqua da parte di privati e di strutture turistico/residenziali. In tale contesto, i militari, a conclusione di accurati accertamenti, hanno deferito in stato di libertà un libero professionista, 54enne, per “invasione di terreni o edifici”, “furto aggravato” e “danneggiamento”. E’ stato infatti accertato che erano state realizzate sul territorio comunale di Cutro (KR) alcune opere edilizie abusive (un pozzo artesiano con la relativa pompa di sollevamento e 2 autocisterne, nonché i relativi allacci elettrici per il loro funzionamento) volte a collegare fraudolentemente a un condominio dal medesimo amministrato ed a un resort, ubicati in una frazione costiera di quel centro, la rete idrica locale, per appropriarsi indebitamente delle risorse demaniali. E’ stato altresì documentata la piena operatività del sistema di approvvigionamento rinvenuto e sono in corso ulteriori approfondimenti per quantificare l’ammontare dell’acqua sottratta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA