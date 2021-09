Attivato lo Sportello legalità ed ascolto psico-socio-pedagogico al Comune di Cirò Marina

Lo rende noto il Sindaco del COmne di Cirò Marina, Sergio Ferrari

Cirò Marina,

venerdì 17 Settembre 2021.

Nell’ambito del progetto Pon Inclusione FSE 2014/2020 Avviso 3/2016, è

stato attivato presso i locali dei servizi sociali comunali uno sportello di ascolto psico-socio- pedagogico dedicato in via prioritaria alle famiglie in stato di disagio, ivi incluse quelle beneficiarie del Reddito di Cittadinanza.

Finalità dello sportello è quella di diffondere il concetto di legalità, di ascoltare, supportare ed indirizzare i cittadini e le famiglie in situazione di vulnerabilità verso i servizi attivi in ambito comunale e distrettuale, onde prevenire e contenere forme di disagio o malessere personale, familiare o socio-economico.

Il funzionamento dello sportello sarà garantito grazie all’intervento qualificato di un’equipe multidisciplinare composta dallo psicologo, dagli assistenti sociali, dai mediatori familiari e dagli educatori del progetto Pon Inclusione che lavoreranno in sinergia tra loro per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Lo sportello sarà operativo nei giorni di:

martedì dalle ore 16 alle ore 18

e mercoledì dalle ore 10 alle ore 12

Si tratta di un intervento di notevole importanza ed impatto sociale sul territorio volto ad incontrare ed ascoltare le famiglie disagiate e/o in difficoltà; a sensibilizzare le stesse verso una maggiore educazione civica; ma soprattutto finalizzato a contrastare il fenomeno di atti vandalici registrati ultimamente nel territorio comunale.

L’obiettivo principale delle attività previste dall’Equipe Multidisciplinare ha il duplice fine di avvicinare ulteriormente i servizi sociali ai cittadini/utenti e di fungere, al tempo stesso, da osservatorio privilegiato per la programmazione di nuove azioni a supporto e tutela delle famiglie.

L’Equipe Multidisciplinare insieme al Sindaco nei prossimi giorni incontreranno i Dirigenti Scolastici degli Istituti ricadenti sul territorio al fine di informare gli stessi sull’attivazione e sulle finalità dello sportello, ma soprattutto per pianificare insieme azioni mirate ed utili allo scopo.

Per ogni eventuale contatto rivolgersi allo Sportello che ha sede nella casa comunale, Piazza Kennedy,1 negli orari sopra descritti ed al seguente recapito telefonico :

cell. 3518198072; mail: poninclusione.ciromarina@gmail.com

