Dalla creazione di Adamo a Baggio: Pellegrini fa impazzire i social

Dalla creazione di Adamo a Baggio: Pellegrini fa impazzire i socialLa Roma parte col piede giusto in Conference League con la vittoria per 5-1 sul Cska Sofia. Lorenzo Pellegrini è autore di una doppietta (il primo è un destro capolavoro) che manda in tilt i social e i tifosi giallorossi. Ecco i meme più divertenti […]

La Redazione24

,

venerdì 17 Settembre 2021.

