Calcio Under 17, 2^ giornata: Crotone vs Perugia 4-3

MARCATORI: 19’pt Leone (P) 35’pt Elia (C), 39’pt Aprile (C), 44’pt Elia (C), 6’st Leone (P), 37’st Mauriello (C), 46’st Giunti (P)

Crotone,

martedì 21 Settembre 2021.

CROTONE: Gattuso, Mauriello, Lupinacci, Polimeni, Russo, D’Amora, Scandale, Salvatore, Mautone (20’st Caligiuri), Aprile (20’st Urso), Elia (30’st Scarcelli). A disp.: Martino, Maeshawaran, Bianchi, Procopio, Pugliese, Valente. All. Corrado

PERUGIA: Bulgarelli, Viti (40’st Martinetti), Di Rienzo, Giunti, Ascani, Gennaioli, Leone (40’st Albertario), Mottola (1’st Virgilitto), Ronconi (16’st Ravanelli), Peroni (40’st Bietta), Piccioli (16’st Dalla Valle). A disp.: Seghetti. All. Papini

ARBITRO: Cortale di Locri

AMMONITI: Aprile (C), Ascani (P), Dalla Valle (P), Virgilitto (P)

ESPULSI: Scandale (C)

