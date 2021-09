Al via collaborazione tra ITS PINTA di Cutro e ITS di Trapani Agroalimentare

Lo rende noto Maria Bruni Presidente della fondazione ITS PINTA

La Redazione

Cutro,

mercoledì 22 Settembre 2021.

Maria Bruni

La Fondazione ITS PINTA, ha sottoscritto un accordo di collaborazione con Fondazione ITS per le NUOVE TECNOLOGIE per il MADE IN ITALY EMPORIUM del GOLFO AGROALIMENTARE di TRAPANI.

La PINTA potrà attivare la mobilità tra discenti calabresi e siciliani ma anche per realizzare un gruppo di lavoro permanente per la promozione dell’agricoltura 4.0 in tutti i nostri corsi. Inoltre, abbiamo concordato di partecipare a bandi sui temi delle tecnologie ecosostenibili (anche in cooperazione con enti ed istituzioni di altri paesi europei)

