Sei gol, Bologna in 9, Ibra fa e disfa: al Dall’Ara succede di tutto. E il Milan vola in testa

La Redazione24

,

domenica 24 Ottobre 2021.

Sei gol, Bologna in 9, Ibra fa e disfa: al Dall’Ara succede di tutto. E il Milan vola in testaI rossoblù nella ripresa si ritrovano in nove uomini dopo il rosso a Soumaoro e Soriano. Diavolo avanti 2-0 con Leao e Calabria, poi i padroni di casa lo riacciuffano grazie a un autogol di Zlatan e a una rete di Barrow. Nel finale i rossoneri tornano sopra con Bennacer. La chiude lo svedese

