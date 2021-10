L’ultimo saluto a Cecè Librandi, storico calciatore cirotano

A 65 anni se ne è andato uno dei pochi giocatori, incontrati sui campi di gioco

Oscare Grisolia

Cirò Marina,

lunedì 25 Ottobre 2021.

Vincenzo Librandi, Cecè per gli amici, dopo una esaltante carriera da giocatore, Napoli, Us. Crotone e poi Rossanese, Cariatese in serie D, causa grave infortunio di gioco dovette la sciare l’agonismo calcistico, ritirandosi dai campi di gioco.

L’ho incontrato a Cirò Marina, durante innumerevoli tornei, apprezzandone la fantasia, l’eleganza di gioco, l’abilità.

Un attaccante di razza, un avversario temibile per ogni difesa, oserei dire un artista del pallone.

La notizia della sua scomparsa, dovuta ai tanti malanni e acciacchi, hanno lasciato l’intera folta di appassionati del bel calcio, rattristati e tristi.

Chissà se dove si trova, continuerà a giocare. Farebbe gioire anche gli angeli.



