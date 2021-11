All’IIS “Pertini-Santoni” di Crotone ripartono in presenza le mobilità per lo staff del progetto erasmus+

“apriamo le menti a approcci innovativi in europa!” 2 docenti in visita di studio in finlandia e 1 docente a malta per un corso di lingua inglese

Crotone,

giovedì 04 Novembre 2021.

Dopo una lunghissima pausa di 19 mesi delle mobilità in Europa dei docenti, imposta dall’evolversi dell’emergenza sanitaria Covid-19, riprendono in presenza le mobilità del progetto Erasmus+ per lo staff “APRIAMO LE MENTI A APPROCCI INNOVATIVI IN EUROPA!”– CODICE ATTIVITA’: 2018-1-IT02-KA101-046921.

L’I.I.S. “PERTINI-SANTONI” di Crotone, retto dalla D.S. Dott.ssa Ida Sisca, grazie alla proroga del progetto di 12 mesi, ha saputo gestire sapientemente il blocco delle mobilità fisiche causato dall’emergenza Covid-19, riprogrammando il calendario delle attività all’estero, con attività on line e svolgendo tre mobilità in presenza (2 in Finlandia e 1 a Malta) a Ottobre 2021.

Due docenti (la Referente Erasmus+ Prof.ssa Ornella Pegoraro, e 1 docente di soategno/Webmaster Prof. Alberto Curcio) hanno partecipato a un corso di didattica per studenti migranti presso l’Ente di formazione EUNEOS con sede a Helsinki (Finlandia)con inizio on line a Aprile 2021(4 giorni) e conclusione in presenza dal 17 al 23 Ottobre 2021.

Al corso, a cui hanno partecipato 15 docenti da altri Paesi Europei (Belgio, Spagna, Grecia, CPIA Catania 1), ha avuto l’obiettivo di acquisire metodologie innovative per supportare il processo di insegnamento e l’apprendimento di studenti migranti attraverso strumenti digitali e apps per l’apprendimento linguistico, scambiando buone pratiche e assimilando modelli e modi pratici per supportare l’insegnamento.

I partecipanti, inoltre, hanno frequentato un modulo iniziale in cui è stato presentato il sistema scolastico Finlandese che, come è noto, è tra i migliori al mondo, un modello di innovazione, tecnologia, flessibilità, in cui lo status del docente è riconosciuto come molto importante a livello sociale.

Il corso si è svolto presso il Vocational College Varia, Helsinki/Vantaa, un Istituto professionale di rilievo, diviso in più sedi, con uno staff di 320 unità e 4.600 studenti i quali, grazie a una metodologia basata su un piano completamente personalizzato , con formazione on the job, e ai contatti dell’Istituto con 1.400 aziende del territorio, riescono a accedere al mercato del lavoro subito dopo il diploma o a proseguire gli studi con successo nella misura del 90%.

I partecipanti hanno avuto modo di visitare il College e i suoi Campus(Officine aeronautiche con simulatori di volo, officine per riparazione autovetture, depositi, logistica, palestra, sala parrucchiere, cucina, ristorante, cantieri con case in costruzione, officine elettriche, sale informatiche, falegnameria e lavorazione metalli, ecc.)che offrono agli studenti una straordinaria opportunità di acquisire abilità e competenze spendibili nel mondo del lavoro direttamente a scuola.

Contemporaneamente, si è svolto a Sliema (Malta), presso la scuola di Lingua Inglese am Language Studio, un corso di Lingua Inglese a cui ha partecipato la prof.ssa Angelina Squillace, docente di Tecniche di comunicazione. L’obiettivo del corso è stato quello di migliorare le competenze linguistiche e acquisire nuove abilità per insegnare i contenuti disciplinari in inglese in classe.

A tutti i docenti è stato rilasciato, oltre che l’attestato di frequenza, anche il Certificato internazionale Europass Mobilità, che descrive le competenze sviluppate dai docenti nel corso di una determinata esperienza di mobilità.

Il progetto si concluderà con l’ultima mobilità in Spagna a Novembre che prevederà un corso di formazione sulla “Didattica digitale e gamification” e un evento di disseminazione finale locale in cui saranno presentati i risultati e il prodotto finale del progetto.

Grandissima soddisfazione per la ripresa della formazione europea è stata espressa dalla D.S. Dott.ssa IDA SISCA che crede fortemente nella dimensione europea dell’insegnamento, valorizza la pianificazione europea e promuove l’internazionalizzazione del proprio Istituto, permettendo al proprio Staff di lavorare e collaborare con i Partners Europei, condividendo con loro idee, esperienze e buone pratiche.

Prof.ssa Ornella Pegoraro

