Mancini, tripla tegola: Bastoni, Calabria e Biraghi lasciano il ritiro. Anche Inter e Milan tremano

Mancini, doppia tegola: Bastoni e Calabria lasciano il ritiro. Anche Inter e Milan tremanoIl difensore dell’Inter, che aveva risentito di un affaticamento agli adduttori nel derby, contro la Svizzera non è nemmeno andato in panchina. Rientro a Milano anche per Calabria: problema al polpaccio per lui. Biraghi a casa per problemi personali. Mancini chiama Zappacosta […]

sabato 13 Novembre 2021.

