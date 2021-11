Mbappé ne fa 4 e porta la Francia in Qatar. Anche il Belgio al Mondiale. L’Olanda si butta via

Mbappé ne fa 4 e porta la Francia in Qatar. Anche il Belgio al Mondiale. L’Olanda si butta viaLa Finlandia si impone in Bosnia e ora sogna il suo primo Mondiale. I norvegesi buttano via due punti con la Lettonia, Turchia a valanga con Gibilterra continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 14 Novembre 2021.

