Il Cagliari riprende due volte il Sassuolo, ma il pari non aiuta Mazzarri

Il Cagliari riprende due volte il Sassuolo, ma il pari non aiuta Mazzarri Apre Scamacca, poi il grande gol in rovesciata di Keita prima dei due rigori di Berardi e Joao Pedro. I sardi sono sempre in fondo alla classifica continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 21 Novembre 2021.

Il Cagliari riprende due volte il Sassuolo, ma il pari non aiuta Mazzarri Apre Scamacca, poi il grande gol in rovesciata di Keita prima dei due rigori di Berardi e Joao Pedro. I sardi sono sempre in fondo alla classifica

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA