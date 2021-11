I biglietti del frecciargento Sibari-Bolzano dal 1 gennaio 2022 ancora non sono acquistabili sul portale di Trenitalia

La nota dei cittadini del Comitato Cittadino Ferrovia Jonica

Crotone,

lunedì 22 Novembre 2021.

Il treno dovrebbe esser confermato sebbene la regione Calabria che da sempre ne finanzia l’operatività non abbia diramato in questi mesi alcun comunicato circa il suo rinnovo.

I biglietti del frecciargento che collega la sibaritide soprattutto a Roma sono acquistabili fino al 31.12.2021. Questo problema è dovuto, sicuramente, al cambio orario che puntualmente ogni anno Trenitalia compie intorno al 12 dicembre.

Vigileremo su questo aspetto che, comunque, demotiva i passeggeri abituati a programmare con largo anticipo i propri viaggi impauriti dal “caro biglietto”.

Rimane viva la speranza che i frecciargento Sibari-Roma-Bolzano, 8509 e 8519, possano raggiungere maggiori livelli di riempimento e quindi superare lo stato di treno sperimentale che permetterebbe di evitare anche l’esborso economico di oltre un milione di euro per le esigue casse regionali.

Il rinnovo del treno regionale in coincidenza con il frecciargento da e per Crotone ci tranquillizza molto e, quindi, siamo speranzosi che nei prossimi giorni i biglietti siano acquistabili anche per il mese di gennaio 2022.

Invitiamo le istituzioni regionali ed i parlamentari affinché si abbia conferma circa il rinnovo del frecciargento nel minor tempo possibile affinché i cittadini calabresi residenti al nord possano tranquillamente programmare il proprio rientro nella nostra terra.

Vigileremo su ogni treno, su ogni servizio e su ogni stazione affinché la fascia jonica esca dall’isolamento in cui è stata relegata per troppo tempo!

