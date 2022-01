Nasce a Cirò Marina la Scuola Vela della Lega Navale

La nota del presidente della Lega Navale sezione di Cirò Marina, Pasquale Maertire

La Redazione

Cirò Marina,

martedì 11 Gennaio 2022.

Anche questo 2021 volge al termine e nonostante gli impedimenti creati dal covid , in poco più di un anno -14.04.2020 giorno dell’insediamento ufficiale dell’attuale Consiglio Direttivo- oltre ai servizi creati nell’area portuale per tutti i soci, cittadini e barche in transito (impianto idrico, illuminazione, ampliamento posti barca, prendendo in concessione anche lo specchio d’acqua avamporto con conseguente aumento dei soci di circa il 30% e ristrutturazione dei locali per scuola vela), siamo orgogliosi di comunicare la nascita della Scuola Vela L.N.I. sezione di Cirò Marina, fortemente voluta dai soci e da chi oggi guida la Sezione. Per quanto riguarda l’inaugurazione purtroppo, viste le nuove norme anti-Covid, anche questa è stata sospesa, mentre l’inizio dei corsi è previsto in primavera.

Altro importante impegno della L.N.I., è l’opera di sensibilizzazione per la salvaguardia della fauna ittica delle nostre coste con la creazione e posa in mare di dissuasori. A tal proposito ringrazio l’Amministrazione Comunale , che da subito si è attivata, firmando un protocollo d’intesa con i comuni di Ciro’ e Crucoli e deliberando a favore dei dissuasori. Un particolare ringraziamento va al Sindaco Sergio Ferrari, al quale faccio gli auguri per il suo nuovo incarico di Presidente della Provincia, al Vicesindaco Piero Mercuri e al Consigliere Andrea Mistretta sempre disponibili al confronto e alle proposte della L.N.I.. Tutto ciò, “è solo l’inizio di un progetto di sensibilizzazione della L.N.I” che guarda verso la riqualificazione del territorio crotonese, con la speranza di dare motivazioni giuste e servizi adeguati a chi ci onora di scegliere come luogo vacanza il nostro territorio, ma soprattutto per noi e per i nostri figli. Nel ricordare che tutto ciò viene fatto con il solo spirito di “vero volontariato” e con il solo contributo economico di tutti noi i soci.





