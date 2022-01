L’IPSIA di Crotone non conosce disoccupazione: meccanici e idraulici occupano posti di rilievo

Meccanici, Idraulici, Ingegneri sono le figure specialistiche formatesi negli anni dall’IPSIA indirizzo Meccanico /Termico che oggi occupano posti di rilievo che non conoscono crisi

LaRedazione

Crotone,

sabato 15 Gennaio 2022.

“Formiamo i meccanici del futuro scrivevano in un post nel 2018 La Ninarello srl il quale a suo tempo prima della pandemia aveva firmato una convenzione con l’IPSIA A. M. Barlacchi” di Crotone nell’ambito dell’alternanza Scuola-Lavoro. I primi due ragazzi che avevano ingaggiati, oggi già diplomati ed avviati al mondo del lavoro, sono adesso soddisfatti e occupati nel mondo del lavoro grazie anche a questo percorso di crescita da professionisti altamente qualificati, a cui era stato loro offerto un trampolino di lancio verso il mondo del lavoro. Crediamo fortemente che la scuola debba essere affiancata ad attività sul campo e che il mondo dell’istruzione debba costantemente interloquire con quello del lavoro- scriveva in una nota la ditta “Ninarello”. Purtroppo con la pandemia l’attività sul campo dell’alternanza si è un po’ rallentata ma non fermata, tant’è che la scuola continua a fornire ore di alternanza grazie a numerosi corsi on line di formazione altamente qualificati, grazie alle figure altamente professionale che la scuola ha, e soprattutto ad una Dirigente scolastica come la professoressa Serafina Rita Anania sempre in prima linea quando si parla di offrire un valido curriculum ai discendi e corsi di formazione per il personale delle scuola di alto livello.

© RIPRODUZIONE RISERVATA