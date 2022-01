Oggi 15 gennaio, San Mauro. Buon onomastico Mauro. Auguri

San Mauro che fu il principale discepolo di San Benedetto da Norcia. Dell’abate benedettino parla nei suoi Dialoghi Papa San Gregorio Magno.

Roma,

sabato 15 Gennaio 2022.

San Mauro fu discepolo di San Benedetto da Norcia

L’episodio più noto, riportato anche dalla Legenda Aurea di Jacopo da Varagine, racconta che, quando il monaco Placido cadde in un lago vicino al monastero, Benedetto, avendo visto ciò che stava accadendo in una visione, esortò Mauro a correre in aiuto del giovane compagno, ed egli lo salvò camminando sulle acque.

I miracoli di San Mauro

Discepolo di San Benedetto, presumibilmente gli succedette come abate quando Subiaco per Montecassino. Oltre a camminare sulle acque la tradizione racconta di altri eventi miracolosi legati alla figura di San Mauro.

Fondò un monastero in Francia

Si narra che con i suoi prodigi riuscì a scacciare i demoni. In Francia fondò un monastero dove portò la Regola benedettina. San Mauro è santo protettore di giardinieri, carbonai, calderai, zoppi ed è invocato contro i reumatismi e contro la gotta.

Santo protettore di giardinieri e carbonai

Origine del nome Mauro ha origine etnica e significa nativo della Mauritania’, ossia di pelle scura. Il nome è molto diffuso in Italia, il numero portafortuna è il 7 e il viola è il colore associato al nome di Mauro mentre il minerale di riferimento è il mercurio.

