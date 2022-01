Incidente stradale sulla SS107 bivio Cotronei, feriti trasportati con 4 ambulanze. VIDEO

I Vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere due occupanti

Comunicato dei Vigili del Fuoco

Cotronei,

lunedì 24 Gennaio 2022.

Incidente stradale avvenuto ieri sera sulla SS107 Bivio di Cotronei sul posto, date le numerose richieste dovute alla gravità, squadre dei vigili del fuoco della sede centrale di Crotone, del distaccamento di Petilia Policastro e di S. Giovanni in Fiore (CS). Due le vetture coinvolte una Fiat Punto ed una Volkswagen Golf. A bordo della prima vettura due passeggeri e cinque (di cui due bambini) sulla Golf. Intervento dei vigili del fuoco è valso ad estrarre dalle lamiere due occupanti (uno dalla Fiat Punto ed uno dalla Golf). I feriti affidati al personale sanitario del Suem 118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera con 4 ambulanze. Intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza delle vetture e del sito. Sul posto Carabinieri e Polizia Stradale per gli adempimenti di competenza.

