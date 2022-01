Concorso pubblico per 6 posti di Agente di Polizia locale al Comune di Cirò Marina

Le domande di partecipazione, pertanto, dovranno essere presentate entro le ore 12,00 del 27 febbraio 2022

Cirò Marina,

sabato 29 Gennaio 2022.

Il Comune di Cirò Marina bandisce un concorso pubblico per la copertura di 6 posti a tempo parziale (18 ore settimanali) e indeterminato di Agente di Polizia locale (cat. C).

Il bando di concorso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblicaitaliana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 8 del 28-1-2022.

Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto termine si intende differito al primo giornoferiale immediatamente successivo.

