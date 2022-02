Coronavirus: 2.805 casi attivi nel crotonese. 1.683 nuovi positivi in Calabria, Bollettino del 12 febbraio

Lo rende noto l’ufficio Sanità della Regione Calabria

Catanzaro,

sabato 12 Febbraio 2022.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2.131.990 (+9.912).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 190.816 (+1.683) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 6.848 (63 in reparto, 6 in terapia intensiva, 6.779 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 19.543 (19.329 guariti, 214 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 11.156 (134 in reparto, 8 in terapia intensiva, 11.014 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 32.768 (31.917 guariti, 851 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 2.805 (26 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.779 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 16.240 (16.069 guariti, 171 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 12.168 (108 in reparto, 11 in terapia intensiva, 12.049 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 64.688 (64.083 guariti, 605 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 12.313 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12.295 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10.517 (10.371 guariti, 146 deceduti).

L’ Asp di Cosenza comunica 158 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.

Bollettino 12 febbraio

