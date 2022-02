Sportello d’ascolto sul PNRR a Cirò Marina, intesa tra Ordine Commercialisti provinciale Crotone e Comune

Sottoscritto un protocollo d’intesa fra l’Ordine Provinciale dei Commercialisti di Crotone e il Comune di Cirò Marina

Oscare Grisolia

Cirò Marina,

martedì 15 Febbraio 2022.

Il Presidente dell’Ordine, Domenico Arcuri, l’assessore Andrea Aprigliano e il Sindaco di Cirò Marina, Sergio Ferrari, hanno voluto così dare inizio ad una collaborazione che negli intenti dei sottoscrittori in rappresentanza, vuole dare un segnale importante e fattivo al fine di sostenere la stessa Amministrazione Comunale, chiamata a progettare il futuro della città e le categorie di imprenditori e di quanti vorranno intraprendere una nuova attività per uscire dalla marginalità occupazionale e, quindi, dare sostegno a se stessi e all’economia del territorio più in generale. Un protocollo d’intesa che deve servire soprattutto, ha sostenuto Sergio Ferrari, anche nella sua qualità di professionista , “a sostenere e sviluppare una reale e vera cultura d’impresa”, perché come ha sottolineato , “spesso ci si approccia ad un bando solo con l’intento di ottenere il finanziamento, non avendo un vero interesse e passione, oltre che conoscenza specifica, per l’attività oggetto del bando stesso”.

Da qui l’appello ai consulenti commercialisti “di non incentivare un disoccupato senza capacità che poi diventerà un disoccupato con debiti, perché non in grado di sostenere nel tempo la propria idea imprenditoriale”. Un protocollo d’intesa e la creazione quindi di uno sportello d’ascolto e di informazione che servirà, dopo questo biennio di pandemia, “a mettere a terra, come si usa dire, parte dei fondi del PNRR, piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che dovrebbero arrivare, per sostenere la ripresa socio economica del nostro territorio, quello regionale, nazionale ed Europeo, duramente colpito sul piano socio economico in questi ultimi due anni .

Uno sportello quindi, come anche sottolineato dal Presidente Domenico Arcuri, per divulgare le opportunità del PNRR con il suo programma di investimenti per accedere alle risorse Europee del Next Generation UE, che suddiviso in più punti, punterà soprattutto alla creazione di nuove imprese che puntano alla digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e Turismo, ma non solo. Un protocollo d’intesa che l’ordine dei Commercialisti, ha già proposto ad altri comuni e che naturalmente riguarderà Cirò Marina, in qualità di Comune Capo Ambito, ma anche i comuni del comprensorio che potranno avvalersi di questa stretta collaborazione anche per fini strettamente Istituzionali, “essendo gli stessi poco strutturati amministrativamente e tecnicamente”, come ha detto lo stesso Sindaco Sergio Ferrari, per accogliere la grande mole di bandi che sono in uscita e che usciranno. In conclusione, con un calendario dei giorni di apertura dello sportello che sarà reso noto con un comunicato diffuso, questo protocollo creerà le premesse e sarà un’occasione importante per chi vorrà intraprendere una nuova attività, nella consapevolezza che non tutti possono essere imprenditori, ma che per esserlo occorre formarsi, crederci, impegnarsi, appassionarsi e soprattutto, aggiungiamo noi, pianificare, perché la nascita di una attività dovrebbe sempre essere preceduta da uno studio o un’analisi di fattibilità che analizzi non solo i dati economici e finanziari, ma anche l’aspetto fiscale in quanto consente di delineare un quadro più preciso delle spese da affrontare negli anni. L’errore più comune, infatti, è quello di pensare solo al costo delle attrezzature o dei locali, ma non alle tasse e ai contributi da versare ogni anno, con il rischio di sforare e finire in perdita. Un’importante aiuto per i giovani e per quanti vorranno intraprendere la strada dell’impresa, ma anche per chi oggi in difficoltà per le scelte future.

