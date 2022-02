Calcio, Primavera: Frosinone vs Crotone 3-0

Gli squaletti di mister Francesco Lomonaco tornano sconfitti da Frosinone

La Redazione

Crotone,

lunedì 21 Febbraio 2022.

FROSINONE: Vilardi; Evan (43’ st Rosati), Pahic, Kremenovic, Benacquista; Cangianiello, Bruno (25’ st Milazzo), Battisti (43’ st Recchiuti); Favale; Stampete (25’ st Jirillo), Selvini (37’ st Scognamiglio). A disposizione: Palmisani, Barzanti, Di Palma, Bianchi. All. Giorgio Gorgone

CROTONE: Lucano; Filosa, Spezzano, Tutyskinas; Amansour, D’Andrea, Timmoneri, Cantisani (28’ st Nisticò) ; Gozzo (23’ st Romano), Maesano (1’ st Ranieri); Chiarella (37’ st Prato). A disp.: Pasqua, Ferrucci, Ferrante, Perrelli, Giancotti, Lavigna, Rossi. All. Francesco Lomonaco

ARBITRO: Fabio Rosario Luondo di Napoli

MARCATORI: 14’st Stampete, 19’ st Bruno, 49’ st Favale

AMMONITI: Cantisani (C), Gozzo (C), Tutyskinas (C)

Gli squaletti di mister Francesco Lomonaco tornano sconfitti da Frosinone. Una partita equilibrata nella prima frazione di gioco chiusa sullo 0-0. Nella seconda i ragazzi di Gorgone invece hanno preso in mano il match vincendo 3-0. Infatti, al 15’ Stampete favorito da un rimpallo porta avanti i suoi. Cinque minuti più tardi Bruno sugli sviluppi di un calcio d’angolo trova il doppio vantaggio sfruttando cosi al meglio una ribattuta della difesa ospite. Dopodiché il Crotone si scaraventa in avanti per cambiare le sorti della gara, ma tutto risulta vano, con i ciociari che trovano il tris nel quarto minuto di recupero con Favale. Vittoria importanti quindi per i giallazzurri, mentre i pitagorici continuano a non trovare la via della vittoria e martedì saranno già in campo ad Ascoli per il recupero dell’undicesima giornata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA