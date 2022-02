La Volley Cirò Marina si presenta con una vittoria

Parte con una vittoria per 3-0 (25-19, 25-14 e 25-16) l’avventura della nuova associazione sportiva VOLLEY CIRO’ MARINA che, al Palapicasso di Crucoli, al debutto nel campionato di prima divisione femminile, si è aggiudica la vittoria nel derby contro la Polisportiva Punta Alice

La Redazione

Crucoli Torretta,

martedì 22 Febbraio 2022.

La partita è stata giocata da entrambe le squadre con impegno e determinazione senza mai tralasciare il rispetto reciproco.

La squadra del duo Stara-Malena, composta da ragazze giovani e da veterane, passata una prima fase di timore reverenziale (per molte giocatrici era l’esordio assoluto in gara ufficiale), ha saputo portare a casa i tre punti in palio in un’ora e mezza di gioco.

Il mister Maria Malena, entusiasta della prestazione delle sue ragazze ha riferire che: “La nostra società è nata con lo scopo di far conoscere e praticare la pallavolo a tutti, grandi e piccini, partendo dall’idea che lo sport non ha età, diffonde il principio dell’uguaglianza e delle pari opportunità rivolgendosi a tutti senza distinzione, indipendentemente dall’etnia, cultura, religione e provenienza.

Pensiamo che la pratica sportiva ha la capacità di coinvolgere il gruppo in maniera naturale e senza pregiudizi, stimolando la crescita del singolo, diventando così un veicolo di socializzazione, integrazione e fratellanza sportiva. Chiunque abbia voglia di giocare o collaborare con noi, troverà sempre la porta aperta.”

Continua il Mister Stara: “Proprio perché pensiamo che lo sport non abbia età, la nostra offerta sportiva è rivolta un po’ a tutti e prevede allenamenti che vanno dal MiniVolley alla prima divisione femminile inoltre può contare su un gruppo misto amatoriale di over 20 composta da qualche ex giocatore ma soprattutto da tante persone, anche coppie, che si affacciano a questo sport per la prima volta”.

Concludendo, entrambi gli allenatori e la società hanno voluto rivolgere un sentito e doveroso ringraziamento alla società Volley Fidelis Torretta e all’amministrazione comunale di Crucoli che hanno permesso lo svolgimento della manifestazione sportiva e quella del comune di Cirò Marina per la presenza sugli spalti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA