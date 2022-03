Cirò Marina, il Questore dispone la chiusura di un esercizio di ristorazione

È stato notificato al titolare di un locale ubicata a Cirò Marina, un decreto di sospensione dell’attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande alcoliche, per la durata di 7 giorni

Comunicato della Questura

Cirò Marina,

sabato 05 Marzo 2022.

Il decreto di sospensione è stato emesso dal Questore di Crotone, autorità di Pubblica Sicurezza competente alla sua adozione, su segnalazione dei militari dell’Arma dei Carabinieri di Cirò Marina. Il provvedimento ha sostanzialmente recepito le evidenze documentate dai militari, i quali hanno riportato alcuni episodi violenti, risse e tafferugli, verificatisi negli scorsi mesi, nelle immediate adiacenze del citato locale, nonché accertato la frequentazione dello stesso da parte di pregiudicati. Il citato esercizio commerciale rimarrà pertanto chiuso al pubblico, per ragioni di ordine e sicurezza pubblica per 7 giorni, a decorrere dalla data di notifica del suddetto decreto.

