Petilia Policastro, detengono droga e pistola in casa: arrestati due fratelli

Controlli dei Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Petilia Policastro

Comunicato dei Carabinieri

Petilia Policastro,

domenica 06 Marzo 2022.

Nella serata del 3 marzo, i Carabinieri hanno sottoposto a controllo due fratelli di 57 e 53 anni, nativi di Mesoraca (KR), pensionati, i quali, all’interno della loro abitazione, ubicata nella Frazione Foresta di Petilia Policastro, sono stati trovati in possesso di 150,00 grammi di “marjuana” suddivisi in due involucri, di un bilancino elettronico di precisione e di diverso materiale idoneo al confezionamento della predetta sostanza.

Nel corso della perquisizione domiciliare, i militari hanno altresì rinvenuto una pistola marca “Browning”, calibro 6,35, risultata appartenere a un soggetto deceduto nel 1992 a Courmayeur (AO) e mai denunciata quale provento di furto, nonché 50 cartucce di vari calibri.

Al termine degli ulteriori accertamenti e dell’espletamento delle attività di rito, i due germani sono stati sottoposti agli arresti domiciliari per aver concorso nelle violazioni previste e punite dall’art. 73, comma 1, del D.P.R. 309/1990 (detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti), e dall’art. 697 del Codice Penale (detenzione abusiva di armi e munizioni), in attesa del svolgimento del processo con il rito direttissimo, mentre la droga, l’arma, le munizioni e i rimanenti materiali rinvenuti sottoposti a sequestro penale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA