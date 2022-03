Al via la III^ edizione Premio Letterario Torre Crawford di San Nicola Arcella

Il Premio opera in ambito nazionale ed è aperto agli scrittori professionisti ed esordienti che vogliano cimentarsi in opere creative

San Nicola Arcella,

venerdì 25 Marzo 2022.

Il bando è composto da due sezioni: la Sezione A è rivolta ai cittadini italiani che abbiano compiuto i diciotto anni di età. Uno dei premi consisterà nella selezione e pubblicazione di 10 racconti a cura della casa editrice Oakmond Publishing; inoltre, i finalisti saranno omaggiati di una copia del volume e la possibilità di ordinarne altre usufruendo di uno sconto del 15% sul prezzo di copertina. La Sezione B è aperta a tutti gli studenti delle scuole superiori, fra tutti i partecipanti la Giuria sceglierà un solo racconto. Il premio consisterà in una targa e un attestato di partecipazione e, a discrezione del Presidente della Giuria, la pubblicazione nell’Antologia. Inoltre, al vincitore verrà garantita la partecipazione gratuita alla Seziona A per il successivo anno.

Il Tema obbligatorio per i racconti partecipanti al concorso è: “Un’inquietante sensazione indefinibile“, citazione dal racconto “The Doll’s Ghost” di F. M. Crawford. La frase può essere interpretata in senso letterale o simbolico, e non occorre citarla nel testo, ma dev’essere il tema intorno a cui ruota la trama.

Il racconto dovrà essere inedito e mai pubblicato neppure in forma elettronica e dovrà essere inviato entro il 15 maggio 2022 tramite, ed esclusivamente, l’apposito modulo contenuto nel sito www.premiotorrecrawford.it

Gli elaborati pervenuti saranno valutati in base a originalità della trama, qualità stilistica e linguistica, rispetto dei limiti di lunghezza stabiliti dal concorso. I racconti potranno appartenere a qualsiasi genere (romance, ghost story, horror, giallo, noir) o a nessun genere in particolare.

La cerimonia di premiazione avrà luogo nel corso del mese di settembre 2022 e tutte le norme di partecipazione sono sul sito del Premio agli indirizzi: www.premiotorrecrawford.it.

Lo scrittore Andrea Carlo Cappi sarà il Presidente, anche quest’anno, della Giuria tecnica, di cui fanno parte prestigiose personalità del giornalismo, della cultura e dell’editoria. Gli elaborati saranno giudicati in forma anonima.

Anche per l’edizione 2022 il Premio Torre Crawford offrirà la possibilità ai vincitori di vivere indimenticabili momenti sulla costa Calabra, ai piedi della Torre Saracena di San Nicola Arcella, che ha ispirato i romanzi di Francis Marion Crawford.

Sul sito www.premiotorrecrawford.it è disponibile il Bando completo della III Edizione del Premio letterario Torre Crawford di San Nicola Arcella.

