Crotone, la Cooperativa Noemi oggi mostrerà ai genitori dei ragazzi del progetto “Costruttori di Futuro” i risultati ottenuti

La Noemi Società Cooperativa Sociale ed i partner del progetto Costruttori di Futuro, in occasione della chiusura del suddetto progetto, sostenuto da Con i Bambini – Impresa sociale e di cui la Cooperativa sociale Noemi è soggetto responsabile, dedicherà un momento significativo per mostrare ai genitori dei ragazzi coinvolti nel progetto ed alla comunità i risultati ottenuti.

L’evento si svolgerà il 12 Aprile c.a. dalle ore 15:00 alle ore 17:00 presso il Cinema teatro Apollo

e sarà così strutturato:

• saluti ed interventi dei partner di progetto: Noemi Cooperativa Sociale; Associazione Amici del Tedesco; Associazione Sorgente delle Arti; Cooperativa Sociale One; Arcidiocesi Crotone – Santa Severina; I.C. A. Rosmini; I.C. Alcmeone; I.C. Vittorio Alfieri; Michele Affidato Orafo; Università degli Studi della Calabria;

• sarà presentata una guida turistica da parte della Cooperativa Sociale One;

• saranno presentati i tratti generali di una pubblicazione relativa ai dati di progetto da parte della Cooperativa Sociale Noemi;

• infine gli alunni della I.C. A. Rosmini plesso Anna Frank, che fanno parte del coro polifonico “Anna Frank”, diretti dal Maestro Luisa Floccari, canteranno alcuni brani, come momento di festa finale.