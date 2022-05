Elezioni comunali 2022 a Cirò, sfida tra Francesco Paletta e Mario Sculco

Ormai è scontro diretto in maggioranza per le prossime amministrative tra Francesco Paletta, sindaco uscente e l’ormai ex presidente di consiglio, Mario Sculco fresco di dimissione. Intanto si apprende che nella prossima lista del sindaco uscente Francesco Paletta dovrebbero essere riconfermati i consiglieri uscenti Giuseppe Mazziotti, Mario Romano, Cataldo Scarola, Giovanna Stasi, a cui si aggiungono nuovi nominativi, anche se ancora la lista non è ufficiale e non è completa, tra cui Giuseppe Caligiuri, Margherita Lettieri, Salvatore Crapisto, Antonella Cinefra, Anna Senatore, Margherita Russo.

Mentre nella lista dell’altro candidato a sindaco Mario Sculco si scorgono i nomi di Fortunato Strumbo, Valentina Virardi, Martina Virardi, Teresa Bruno, Salvatore Mazzone, Federica Brancadoro, Salvatore Giardino, Nicodemo Giglio, Andrea Grisafi, Carmine Murano, Maria Aloe. Si attende ora l’ufficialità dei nominativi e la completezza delle due liste oltre al contenuto dei due programmi amministrativi che i concorrenti a sindaco dovranno illustrare al popolo per accaparrarsi fiducia e voto.