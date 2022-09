Svolta la prima edizione del Premio al merito “Dodò Gabriele” all’ISS “M.Ciliberto-A.Lucifero” di Crotone

Martedì 20 settembre nell’Aula Magna dell’ISS “M.Ciliberto-A.Lucifero” si è svolta la prima edizione del Premio al merito “Dodò Gabriele”

Obiettivo: celebrare la memoria di Dodò attraverso un attestato, conferito dall’Associazione a lui dedicata, ad imprenditori che si sono distinti per essersi coraggiosamente opposti alle richieste estorsive delle mafie e alle loro minacce ed intimidazioni.

L’amministrazione provinciale guidata dal Presidente Ferrari, da sempre sensibile ed attenta, alle tematiche che riguardano il contrasto alla criminalità , ad ogni forza di violenza e prevaricazione, ed al rispetto della legalità ha voluto essere presente e sostenere l’iniziativa.

Non solo sostegno all’iniziativa, ma vicinanza e supporto alla famiglia di Dodò, ai suoi genitori che hanno trasformato l’immenso dolore per la tragica perdita di Dodò, in forza, perseveranza ed instancabile impegno civile ed umano, insieme si deve agire e non solo osservare.

