Nel pomeriggio di Giovedì 6 ottobre i vigili del fuoco del Comando di Crotone sono stati presenti alla Settimana del Pianeta Terra X^ Edizione presso il Parco della cittadinanza attiva, Fondo Gesù con uno stand dimostrativo alcune attrezzature e mezzi usati quotidianamente ed in momenti di eventi straordinari.

Personale qualificato e specializzato, libero dal servizio ha fatto vedere l’uso di attrezzi e mezzi S.A.F.(Speleo Alpino Fluviali), S.A. (Soccorso Acquatico) e manovre T.P.S.S. (Tecniche Primo Soccorso Sanitario) in collaborazione con Protezione Civile e Croce Rossa, ottima risposta da parte della cittadinanza e degli stessi abitanti del quartiere che incuriositi si sono messi in gioco provando anche alcune manovre di primi soccorso sanitario.