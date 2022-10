Share on Twitter

Nell’ambito delle attività organizzate per la ricorrenza del 73° anniversario dell’eccidio di Fragalà, la CGIL Calabria, col patrocinio del Comune di Melissa, giovedì 27 ottobre alle ore 10:00, presso il “Museo del Vino” – Melissa, presenta il libro commemorativo, curato da Gaetano Leonardi e Bruno Tassone, dal titolo: “Francesco Samà – Sindacalista-Politico-Uomo delle istituzioni – Una vita di impegni per la giustizia sociale”.

Questo libro raccoglie testimonianze e documenti giornalistici e istituzionali, che rappresentano l’on. Ciccio Samà, nei vari ruoli svolti e che dimostrano che ha sempre avuto lo sguardo rivolto al riscatto sociale culturale ed economico della sua terra.

Tutto ciò potrebbe essere sintetizzato in una frase utilizzata in un suo intervento: “Il nostro sindacato è un’organizzazione di combattimento, casa e scudo per i più sfruttati”.

Alla manifestazione, saranno presenti i curatori.

Presiede:

Gianni Dattilo, Segr. Gen. Spi-Cgil Area Vasta Centro,

Saluti istituzionali:

Raffaele Falbo, Sindaco di Melissa

Intervengono:

Alessandra Baldari – Segr. Gen. FP Cgil Calabria,

Claudia Carlino, Segr. Gen. Spi Cgil Calabria

Bruno Costa, Segr. Gen. Flai Cgil Calabria







Enzo Scalese, Segr. Gen. Cgil Area Vasta Centro

Angelo Sposato Segr. Gen. Cgil Calabria