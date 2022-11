Cari concittadini, -scrive il sindaco- anche quella che termina oggi è stata una settimana, fatta di duro lavoro, sappiamo quanto sia necessario impegnarsi insieme alla giunta ed ai consiglieri delegati, agli uffici ed ai tecnici per poter produrre risultati, e ne approfitto per ringraziarli per i risultati prodotti.

I 𝙎𝙚𝙧𝙫𝙞𝙯𝙞𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞, hanno pubblicato una serie di avvisi (consultabili all’Albo Pretorio) che vanno certamente incontro alle famiglie della nostra comunità.

Mi riferisco:

– ai cosiddetti “BuoniSpesa” dove abbiamo impegnato quasi 𝟭𝟲𝟬.𝟬𝟬𝟬 €𝙪𝙧𝙤, con scadenza dell’avviso alla data del 25/11/2022;

– Voucher per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa. Impegnati circa 𝟭𝟳.𝟬𝟬𝟬 €𝙪𝙧𝙤 per l’erogazione di voucher, negli ambiti sportivi, formativi ed educativi;

– “Voucher/buono servizio” per un riconoscimento economico a sostegno delle famiglie utilizzabile per la riduzione delle rette presso servizi per la prima infanzia (#nidi e #micronidi), un impegno di circa 𝟯𝟱𝟬.𝟬𝟬𝟬 €𝙪𝙧𝙤.

Per ognuna di queste misure, potrete trovare, l’avviso e le modalità di presentazione delle domande all’Albo Pretorio del nostro ente.







PNRR – Asili Nido e Scuole per l’Infanzia

Non meno importante, aver raggiunto un obiettivo che per la nostra comunità rappresenta dopo molti anni di discussioni e tentativi, un risultato di cui andare particolarmente fieri.

Il nostro Comune è risultato vincitore di due bandi, che consentiranno la nuova costruzione di un #poloeducativo per la prima infanzia (0 – 6 anni), in particolare sarà realizzato un Asilo nido comunale (0 – 3 anni) ed una scuola per l’infanzia ( 4 – 6 anni)

Aver raggiunto anche questo traguardo, non è solo motivo di soddisfazione, ma aggiunge un tassello importante al completamento del nostro mandato elettorale. Garantire servizi alle famiglie, servizi pubblici di prim’ordine.

Particolarmente soddisfatto, anche esser risultati tra i progetti vincitori e finanziati dal programma della “#Rigenerazione #Urbana”

– “𝘽𝙊𝙍𝙂𝙊 𝘿𝙀𝙄 𝙋𝙀𝙎𝘾𝘼𝙏𝙊𝙍𝙄” €𝙪𝙧𝙤 𝟮.𝟬𝟮𝟯.𝟮𝟳𝟮,𝟬𝟬

L’intero “borgo dei pescatori” fino a viale della Libertà verrà riqualificato tramite la sistemazione delle strade che si snodano in una fitta rete di vie secondarie che saranno opportunamente livellate e pavimentate, riqualificati i marciapiedi e adornate con panchine e fioriere. Dal borgo attraverso i vicoletti si giunge all’arteria principale, viale della Libertà dove si interverrà oltre alla riqualificazione viaria anche e soprattutto all’officiosità idraulica per la raccolta delle acque piovane.

– 𝙍𝙄𝙌𝙐𝘼𝙇𝙄𝙁𝙄𝘾𝘼𝙕𝙄𝙊𝙉𝙀 𝙈𝙐𝙎𝙀𝙊 𝘼𝙍𝘾𝙃𝙀𝙊𝙇𝙊𝙂𝙄𝘾𝙊 €𝙪𝙧𝙤 𝟲𝟵𝟳.𝟲𝟴𝟬,𝟬𝟬

Dal “Borgo dei pescatori” al Museo archeologico sito in P.zza Diaz. Quest’ultimo ha necessità di un restauro delle facciate esterne e un migliore efficientamento energetico interno.

L’attuale struttura presenta diversi punti di criticità, causa oltretutto di un notevole dispendio energetico.

– 𝙍𝙄𝙋𝙍𝙄𝙎𝙏𝙄𝙉𝙊 𝘾𝘼𝙈𝙋𝙊 𝙎𝙋𝙊𝙍𝙏𝙄𝙑𝙊 €𝙪𝙧𝙤 𝟲𝟯𝟮.𝟱𝟭𝟲,𝟲𝟵

Non meno importante è il degrado in cui versa il campo di calcio comunale in terra battuto (da non confondere con lo Stadio comunale, per il quale l’iter della riqualificazione è già avviata da tempo, avvalendosi di altro finanziamento).

Lavori necessari affinchè la struttura risulti pienamente fruibile dai nostri ragazzi e ragazze.

Sono previsti interventi sul sottofondo e quindi il campo di gioco sarà realizzato in erba sintetica, saranno riifwtti gli spogliatoi, si interverrà sullo scarico delle acque meteoriche con deposito idrico per l’irrigazione, illuminazione,

tribune e ripristino di una nuova recinzione.

Ancora grazie per l’attenzione che ci riservate, non mi resta che augurarvi una serena giornata di festa.