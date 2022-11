Presentato il libro “Khaos e Limite” del poeta crotonese Domenico Frontera, a cura della scrittrice, giornalista e critico letterario Cinzia Baldazzi. L’incontro è stato organizzato e promosso, con il patrocinio della Regione Lazio, dall’Associazione “Officine Culturali Romane” ed ha coinvolto più di 50 autori emergenti provenienti da tutta Italia.







La presentazione ha mostrato, tra musica e letture di classici del pensiero, i temi emersi da questa “inattuale” e suggestiva raccolta poetica di Domenico Frontera: in dialogo con le origini della nascita del pensiero occidentale, l’autore ha evidenziato le criticità che l’uomo moderno, nei fatti e nelle idee, subisce molto spesso in modo inconsapevole e indifferente. La poesia, afferma Frontera, è proprio il tentativo di rendere manifesto tutto ciò che nella concretezza e nella velocità delle nostre vite si nasconde, privandoci di quel “tempo umano” di cui abbiamo tanto bisogno per riscoprirci non più come “cose irrelate fra loro”, ma come uomini in cerca di una comunione virtuosa verso la solidarietà e verso l’Anima smarrita dell’Occidente.

Poesia II, “Khaos e Limite”, Domenico Frontera:

E mi sei passata oltre

come chiusa bellezza

dove il tempo è sentimento

e la distanza desiderio.

Non fu delirio che rubò innocenza

né la falce sul grano maturo

semplicemente sei e non sei

come tutto l’eterno

che si vela all’amore.