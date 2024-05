Cirò Marina – Nel sempre affascinante e scenografico paesaggio della località “Madonna di Mare” o ex Mercati Saraceni che dir si voglia, anche in concomitanza delle celebrazioni in onore di San Cataldo, si è svolta la cerimonia di premiazione dei tornei di diverse attività sportive programmate per l’occasione dal Comitato festa di San Cataldo che, nella persona di Michele Palmieri ha trovato il suo punto di riferimento organizzativo. Ed è stato proprio Michele Palmieri che ha aperto la serata proclamando i vincitori dei rispettivi tornei, non prima di avere ringraziato quanti hanno permesso la realizzazione degli eventi, arbitri, giocatori, sponsor, pubblico, tutti nel nome del Santo Patrono.

Oscare Grisolia

Questi i vincitori:

Calcio a 5

1° classificato: Niagara

2° Prime

3° Gelateria Fortino

Calcio Balilla

1° Gianni Ierimonti – Gino Le Rose –

2° Manuele Agresti – Nico Giorno –

3° Nicodemo Macrì – Elevato Giovanni

Padel

1° Giovanni Rotondo – Tommaso Maiurano

2° Manuele Agresti – Cosimo Caligiuri

Gara Tiro al Piattello

Categoria Cacciatori:

1° Valentino Potenza

2° Luigi De Meco

3° Francesco Carfora

4° Angelo Marseglia

Categoria Tiratori:

1° Giovanbattista Notaro

2° Raffaele Vulcano

3° Enzo Renda

Gara Biliardo

1° Luca Facino – Cataldo De Bertolo

2° Massimo Aloisio – Antonio Malena







ADVERTISEMENT

3° Luigi Coppola – Domenico Spataro

4° Nino Palmieri – Francesco Ferrari