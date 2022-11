Arrestato per tentato furto negli uffici del Giudice di Pace di Crotone

Il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura ha tratto in arresto un uomo di 51 anni di San Giovanni in Fiore (CS), in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Crotone, in riferimento a due episodi avvenuti a Crotone