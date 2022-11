La serata è stata la seconda giornata dedicata alla Festa di San Martino, che l’assessore alla cultura e turismo, Virginia Marasco e l’Amministrazione Comunale tutta, avevano orgnizzato ma, causa tempo avverso, avevano dovuto rinviare la serata di sabato ad altra data che sarà comunicata, come ha ripetuto, introducendo la coinvolgente serata, la stessa assessora, Virginia Marasco. Una serata che è stata l’occasione per presentare a cura di numerosissime cantine, l’elemento principe del nostro territorio, il vino e alcuni prodotti dell’enogastronomia del territorio. A portare il saluto ai tantissimi interevnuti anche dalla provincia e oltre, lo stesso Sindaco e presidente della Provincia, Sergio Ferrari, che ha sottolineato nel su intervento come e quanto sia nella programmazione della promozione territoriale, l’importanza del vino, della viticoltura, dellenogastromia, che legate alle bellezze archeologiche e al nostro mare, dovranno divenater sempre più, motore propulsivo per lo sviluppo e la crescita della città. A dare sostegno alle sue parole, l’intervento del dirigente Regionale, Giovinazzo, che intervenuto a rappresentare la Regione e l’Assessore Gianluca Gallo, impossibilitato per motivi familiari ad intervenire, ha ribadito la centralità del comparto vitivinicolo del cirotano e della filiera che ne consegue, garantendo impegni futuri a sostegno della stessa economia produttiva del territorio, con attenzione non solo alle cantine ma a tutto il settore vitivinicolo. Una serata che ha visto anche dare un riconoscimento ufficiale all’Associazione Città Pulita, per l’impegno, l’assiduo e proficuo lavoro che la stessa da oltre dieci anni produce per la città, mantendo il decoro del verde in maniera volontaria, professionale mostrando attaccamento per la città e il suo decoro urbano. Serata impreziosita anche dalla presenza nella nostra città, del noto conduttore televisivo, Peppe Convertino, che ha inaugurato il percorso enogastromico alla presenza di tutte le autorità territoriali accolte precedentemente dal Sindaco Sergio Ferrari, che non ha macato di salutare tutti usando parole di riconoscimento per la nostra città, le nostre peculiarità, per la nostra Calabria intera, ricca di storia, cultura, eccellenze enogastronomiche. E’ stato anche l’occasione per un saluto da parte del neo senatore Rapani che trovandosi in Calabria non ha voluto mancare di ringraziare tutti per il sostegno dato alla sua elezione, promettendo attenzione allo stesso. Ma come dicevamo in apertura, a faral da padrone il concerto di Tony Esposito e il gruppo di Ciccio Nucera, che ha coinvolto la grande platea di pubblico con ritmi e suoni, creando una sorta di pista da ballo davanti al palco e creando un’atmosfera allegra e coinvolgente.







