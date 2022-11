Dopo approfondite ricerche sugli usi e le culture enogastronomiche del territorio, si è deciso, ormai da tempo, di avviare il recupero dei sapori antichi a partire dall’alimento primario delle nostre popolazioni: ”la pasta” che identifica, nel mondo intero, l’autentico Made in Italy.

Da qui, la scelta di dedicare la giornata alle creste con tonno fresco e melanzane…

Uno slogan più che appropriato…

Tanto curioso quanto azzeccato: “Sapori d’AutOnno”!!!

Azzeccato quanto l’abbinamento degli ingredienti: Tonno fresco e melanzane che hanno condito ed insaporito le creste di Carmelo Cardamone, una pasta originale e gustosa, realizzata con la migliore semola di grano duro ed utilizzata per creare primi piatti fantasiosi e creativi.

Ingredienti di primissima qualità: creste……, tranci di tonno pinna gialla e melanzane freschissime provenienti dall’Azienda Agricola di Salvatore Pettinato, pioniere nella produzione del “lilla che invoglia”.

La maestria dello Chef Eliseo Maesano e del Suo validissimo rampollo Emanuele, hanno fatto, come sempre, il resto!!!!!

In un contesto tipicamente autunnale, in tantissimi hanno scoperto insieme le creste con tonno fresco e melanzane. Un primo eccellente che, accompagnato da un bel bicchiere di rosso novello, ha appagato le papille gustative anche dei palati più esigenti. Anche i bambini, al seguito dei genitori, che sempre più numerosi si notano la domenica al Farmer’s Market hanno apprezzato tantissimo.

Moltissimi, infatti, i bis ed anche i ter indice di gradimento di quella che si è rivelata una vera e propria festa di queste autentiche delizie del palato, che rappresentano un esemplare equilibrio tra il mare e la campagna in un’armonia di profumi e sapori, costruiti tutti sulla base dei doni del mare e di quelli della terra.

Anche il clima si è comportato da vero galantuomo. La pioggia caduta sabato e protrattasi fino alle prime ore della giornata, infatti, ha lasciato il posto ad una mattinata di sole concedendo una tiepida pausa che ha consentito di realizzare al meglio l’iniziativa, salvo riprendere a scrosciare pochi minuti dopo la chiusura.

In apertura, dietro la tavola imbandita e dall’aspetto cromatico rigorosamente a tema con i colori degli ingredienti, il Dr. Fausto Riganello ha proceduto alla premiazione delle Aziende Cardamone e Pettinato con la consegna di due targhe.

Subito dopo, prima della degustazione, l’attenzione dei numerosissimi curiosi è stata catturata dall’esposizione della Dottoressa Maria Lacarìa.

L’applaudita Nutrizionista, infatti, ha elencato, con dovizia di particolari e di riferimenti scientifici, le qualità organolettiche, nutrizionali e salutari del succulento primo piatto.

Ed infine, la tanto agognata degustazione!

Centinaia di avventori domenicali, si sono alternati presso lo stand centrale dove il giovane cuoco Emanuele Maesano, coadiuvato da Pino Albi e Pietro Ferraro nonché dai volontari della Misericordia di Papanice, hanno distribuito le gustosissime creste con il tonno fresco e le melanzane.

Tantissime le manifestazioni di apprezzamento e gli elogi elargiti dai presenti all’Associazione MagnAmore che ancora una volta ha saputo sorprendere i presenti dando prova di indiscutibile competenza ed originalità.

Un primo piatto sano, ricco di tradizione che tanto è piaciuto!!!

D’altronde: “La vita è una combinazione di pasta e magia” era solito ripetere Federico Fellini.







