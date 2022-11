Il sopranista Daniele Lequaglia è stato selezionato dal maestro preparatore del coro dell’orchestra Sinfonica della città di Milano: Massimo Fiocchi Malaspina, in una audizione che era dedicata all’ingresso al coro, come solista nei “Carmina Burana” di Carl Orff, concerto presentato al Teatro Franco Parenti di Milano successivamente, visto che la sua audizione eccellente è stato confermato come membro corista. Inoltreal Sinfonico sotto la direzione del famoso Maestro d’orchestra Claus Peter Flor ha partecipato al requiem di Giuseppe Verdi e partecipato ad una tournée in alcune città europee: la prima delle quali ad Amsterdam ospiti al Het Concert Gebouw, dove hanno ricevuto una stupenda accoglienza, e ricevuto una lunghissima standing ovation da parte della sale che non faceva sold-out da 7 anni come aveva riferito il direttore del teatro. Dopo la lunga tournée – riferisce il sopranista- siamo rientrati a Milano e mi sono esibito al requiem di Mozart sotto la direzione di Erina Gambarini figlia di un compositore contemporaneo di inizio novecento, nel suo coro “Canticum Novum” presso la chiesa di Bergamo Santa Maria delle Grazie e subito dopo- prosegue Lequaglie -sono ripartito con il sinfonico in Spagna, dove abbiamo ripresentato il requiem di Verdi nella sala da concerto di Barcellona, poi Madrid presso L’Auditorio Nacional de Musica e per ultima tappa Alicante presso il Concert Hall ADDA. Dove una volta usciti strumentisti e solisti ci riferisce ancora Daniele- il pubblico è partito con un’altra standing ovation dedicata solo al coro rimasto lì pronto ad uscire con un applauso lunghissimo, è stato molto emozionante, soprattutto perché ero posizionato perfettamente nel centro tra i tenori e i soprani. Naturalmente prosegue il Sopranista- Rientrato dalla Spagna mi sono dovuto preparare di corsa per il concerto di musica Sacra dedicato all’anniversario della morte del Maestro di Cappella Franchino Gaffurio presso il Museo della scienza e della tecnologia di Leonardo da Vinci, patrocinato dal PIAMS, insieme al gruppo musicale Cantores Graduales della cappella del Duomo di Novara sotto la dire del Maestro Alberto Sala. Prossimi impegni saranno- ci riferisce ancora l’illustre Soprano cirotano -altri due concerti insieme al coro Canticum Novum della Erina Gambarini e poi con Riccardo Muti inizieremo le riprese della preparazione e poi del concerto di Requiem per RAI 5, prima a Cremona poi a Ravenna, poi una audizione da preparare per un’opera barocca, a Parigi la cui commissione sarà presieduta da Philippe Jarusky il famoso controtenore francese. Infine insieme al Sinfonico si farà la nona di Beethoven che si canterà sotto il periodo natalizio e con esso si andrà al teatro di Lucera KKL poi il requiem di Mozart. Insomma un periodo fitto di appuntamenti per il nostro cirotano che con la sua voce sta portando lontano il nome di Cirò. La sua famiglia è orgogliosa dei suoi grandi successi che sta portando avanti in tutta Europa.







